السيطرة على حريق نشب في منزل بمنشأة القناطر دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، حريقا نشب داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنشأة القناطر وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

فرض كردون أمني

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حدوث الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة وجود إصابات أو حالات اختناق.

تمّ فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع امتداده للأماكن المحيطة به، فضلا عن إجراء عملية التبريد بعد الانتهاء من إخماد الحريق حتي لا يتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تمّ تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة لاندلاع الحريق.