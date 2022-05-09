السيطرة على حريق نشب داخل سيارة في الرحاب.. «الموتور ولع»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بمنطقة القاهرة الجديدة بالرحاب، على طريق السويس، وذلك دون وقوع أي إصابات بشري.

حريق داخل سيارة ملاكي

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي، بمنطقة القاهرة الجديدة بالرحاب، على طريق السويس، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

السيطرة على الحريق

على الفور وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

وبعمل التحريات الأولية، حول نشوب الحريق في السيارة، هو تعرضها للانقلاب وهو ما أسفر عن اشتعال موتور السيارة، وحدوث الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة.