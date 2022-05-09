بوتين في احتفالات عيد النصر: الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في احتفالات الذكرى الـ 77 لعيد النصر، وسط احتفال عسكري ضخم ضم ما يقرب من 11 ألف جندي بالإضافة إلى 131 معدة عسكرية بالساحة الحمراء في قلب العاصمة الروسية موسكو، تخليداً لذكري الانتصار في الحرب العظمي، وهزيمة القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية عام 1945 على أيدي الاتحاد السوفيتي.

وقال «بوتين» خلال كلمته في احتفالية عيد النصر، إنّ العملية العسكرية في أوكرانيا، جاءت من أجل الدفاع عن شعب الدونباس، الذي يتعرض لإبادة جماعية طوال السنوات السابقة من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف «بوتين»، أن روسيا صدت عدوانا محتوما، وأن العملية العسكرية جاءت بشكل استباقي لرد عدوان كان من المتوقع حدوثه من قبل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وخاصة بعدما أعلنت أوكرانيا رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهو الأمر الذي رأته «روسيا» تهديداً لحدودها مع أوكرانيا.

«بوتين» يحتفل بعيد النصر مع المحاربين القدامى

وقام الرئيس الروسي «بوتين» بوضع إكليلاً من الزهور الحمراء على قبر الجندي المجهول، يصاحبه مجموعة من المحاربين القدامى، ضمن احتفالات عيد النصر، كما هنأ بوتين كل العسكريين والمحاربين القدامى قائلاً: «نحن فخورون بجيل النصر الباسل وواجبنا هو الحفاظ على ذاكرة أولئك الذين سحقوا النازية».

وحمل «بوتين» حلف شمال الأطلسي، مسئولية الحرب على أوكرانيا، لافتاً إلى أن بلاده كانت تسعى إلى حوار نزيه وأمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، مضيفا: «دول الناتو لم ترغب في سماعنا»، متهماً إياهم بأن لديهم خطط مختلفة تماماً.

وقال «بوتين» إن الناتو بدأ بالزحف نحو الأراضي المجاورة لروسيا، في إشارة إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن كل الدلائل والمؤشرات تفيد بأن الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه.

بوتين: قرار الحرب كان صائبًا واضطراريًا

وأكد «بوتين» للمشاركين في احتفالية «عيد النصر» أن روسيا صدت العدوان بشكل استباقي، مؤكداً أن قراره بشأن العملية العسكرية كان قراراً اضطرارياً، بل وتم اتخاذه في الوقت المناسب.

وهاجم «بوتين» الولايات المتحدة الأمريكية، خلال خطابه في احتفالية عيد النصر، متحدثاً عن رغبتها في الهيمنة على العالم بأسره في حين أن روسيا بلد لن تتخل عن احترامها لجميع الشعوب والثقافات المختلفة عنها.

وأكد الرئيس الروسي أن مقتل وسقوط كل جندي يعد مأساة بالنسبة لنا جميعا، وتعهد بتقديم كل الرعاية لأسر وأطفال الجنود الذين سقطوا في أوكرانيا.