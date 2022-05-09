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وفاة والد الفنان محسن منصور والجنازة عصر اليوم

كتب:

أحمد حسين صوان
11:24 ص | الإثنين 09 مايو 2022
محسن منصور

محسن منصور

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة والد الفنان محسن منصور، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد وعكة صحية شديد تعرض لها مؤخرًا.

خروج الجنازة من السيدة نفيسة عصر اليوم

وقال منير مكرم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ جثمان والد الفنان محسن منصور، سيخرج من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة عصر اليوم، فيما تكتفي الأسرة باستقبال العزاء خلال مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد محسن منصور

وكان محسن منصور، قد شارك جمهوره قبل يومين، صورة لوالده مصحوبة بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، قال فيه: «دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي».

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.