غلق كوبري الشيخ عبد المنعم الحبشي بمطاي شمال المنيا للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا، اليوم الإثنين، غلق كوبري الشيخ عبد المنعم الحبشي بحي شرق المدينة أمام حركة السيارات، لبدء أعمال الإحلال والتجديد للكوبري، وسيكون البديل كوبري أبو حسيبة أمام حركة مرور السيارات بدء من اليوم الاثنين لبدء الأعمال.

متابعة يومية لأعمال النظافة

وتابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة والقرى، وكذلك أعمال النظافة اليومية بالوحدات القروية، وقامت الوحدة المحليه لمجلس قروي بردنوها بأعمال النظافه اليوميه، كما تم شن حملة نظافة مكبرة بقريتي بردنوها وسيلا الشرقية.

وأكد رئيس المركز، سرعة رفع المخلفات وتجميعها حفاظا على الصحة العامة، بإشراف علي الكيال وفضل ربيعي نائبا المركز ورؤساء القرى والأحياء، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين.

رصد المخالفات المتعلقة بتعديات البناء

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بإشراف الدكتور محمد حلمي، ونواب رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى والعزب والنجوع والأحياء التابعة للمركز، حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.