محافظ المنيا يشهد التشغيل التجريبي لمصنع القناة بمركز ملوي

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي، حيث بدأ اليوم موسم توريد بنجر السكر بمعدل 2000 طن يوميا لموسم 2022، مع زيادة المعدل تدريجيا للوصول للطاقة المستهدفة للمصنع بإجمالي 18 ألف طن يوميا خلال موسم 2022.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي للمصنع، تامر العزازي مدير المصنع ، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

مشروع قومي نفذته الدولة

أعرب المحافظ، عن خالص سعادته لبدء التشغيل التجريبي للمصنع، مقدما التهنئة لأهالي المحافظة بصفة عامة وأهالي مركز ملوي بصفة خاصة، حيث يُعد المصنع في مقدمة المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة بالمحافظة وسيصبح أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا.

ووجَّه محافظ المنيا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم المشروعات التنموية، وخاصة في صعيد مصر وتقديم كل سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات والتي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة

أكبر صومعة للسكر في العالم

خلال جولة المحافظ بالمصنع، استمع إلى شرح تفصيلي من المهندسين حول إمكانيات المصنع والطاقة المستهدفة من التشغيل وخطوط الإنتاج وكذلك منطقة الاستصلاح لمحصول البنجر، حيث سيضم المصنع أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.

وشهدت المنيا افتتاح العديد من المشروعات القومية والحيوية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 وأبرزها افتتاح محور سمالوط الحر على نهر النيل والذي يربط مناطق الاستصلاح الزراعي.