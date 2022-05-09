كييف تعلن مقتل نائب قائد البحرية إثر استهداف مروحيته بصاروخ روسي

أعلنت كييف مقتل نائب قائد البحرية إثر استهداف مروحيته بصاروخ روسي، وفقًا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

زيلينسكي: أوكرانيا ستنتصر في الحرب على روسيا

قال الرئيس الأوكراني في كلمته بذكرى يوم النصر في أوروبا، إن أوكرانيا ستنتصر في الحرب على روسيا.

فيما قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين في احتفالات يوم النصر، إن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن مستقبلها.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.