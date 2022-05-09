إسرائيل تُخطط لعملية عسكرية في «جنين» واغتيال قيادات حماس بالخارج

يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُقبلة على تصعيد جديد على الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، وخصوصًا بعد الإحراج الكبير الذي تعرضت له الأجهزة الأمنية والاستخبارات الإسرائيلية بعد عملية مدينة «إلعاد»، شرق تل أبيب، التي قُتل فيها 3 إسرائيليين بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، حيث جاءت تلك العملية بعد سلسلة طويلة من العمليات الهجومية التي أثبتت فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وقرارات الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء «نفتالي بينيت».

عملية عسكرية في جنين

تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم، عن عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدينة «جنين» بالضفة الغربية، حيث ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه خلال مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «كابينت»، الذي استمر لأربع ساعات تم طرح إمكانية إطلاق عملية عسكرية كبيرة في مدينة «جنين»، الفلسطينية، معتبرة أنها منبع للعمليات.

وعلى الرغم من أن المُقترح الإسرائيلي جاء للحد من العمليات الهجومية التي تستهدف إسرائيل في الداخل، إلا أن هناك تخوفات من تصاعد وتيرة العمليات كرد فعل لتلك العملية، حيث تحدثت القناة الإسرائيلية عن ذلك الأمر، وقالت إن هناك معضلة أمام العملية العسكرية في جنين وهو تصاعد وتيرة العمليات في الفترة المقبلة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه من المنتظر أن يتخذ الكابينت الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة القرار بشأن هذا المُقترح، ومن المتوقع أن يجتمع مرة أخرى قريبًا.

استهداف قيادات حماس في الخارج

أما على المستوى الخارجي، فتُخطط دولة الاحتلال لاستهداف قيادات حركة «حماس»، الفلسطينية في الخارج، كرد فعل على العمليات التي تستهدف الداخل الإسرائيلي خلال الشهرين الأخيرين، وهذا بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز»، البريطانية.

ومنذ منتصف مارس الماضي، قُتل 19 إسرائيليًا في عمليات هجومية، وكان آخرها 3 قتلى إسرائيليين في مدينة إلعاد الإسرائيلية.