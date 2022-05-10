تفاصيل شروط وإجرءات الحصول على معاش استثنائي

يتساءل أصحاب المعاشات عن إمكانية طلب معاش استثنائي من التأمينات، لتؤكد هيئة التأمينات الاجتماعية أن المعاش الاستثنائى يتم منحه للعاملين بالحكومة سابقًا «السابقون» وكذلك المستحقين عنهم، كما يمنح أيضا للعاملين بشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، والذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

منح المعاش الاستثنائي لمن يؤدي خدمات جليلة

أوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن المعاش الاستثنائي يمنح لضحايا الكوارث العامة، كما يمنح لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا، وذلك حتى يتمكنوا من مواجهة الظروف الصحية وكذلك الظروف الاجتماعية، لافتة إلى أنه يتم منح المعاش الاستثنائي لمن أدو خدمة جليلة للدولة.

شروط وخطوات الحصول على المعاش الاستثنائي

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن هناك عدة خطوات حتى يحصل أصحاب المعاشات على معاش استثنائي، لافتة إلى أنها تتمثل فيما يلي:

- إذا كان صاحب المعاش من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة، أو في القطاع العام، فعليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل التي كان يعمل بها في السابق أو استيفاء النموذج من مكتب التأمينات المختص.

- بعد الانتهاء من ملء نموذج المعاش الاستثنائي، فعليه تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية بعد اعتماده وختمه، وذلك في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- يتم تحويل صاحب المعاش إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، حتى يتم تحديد نوع مرضه، وذلك فى حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- تقوم التأمينات بإجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل لصاحب المعاش، في حالة إذا طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- وحددت التأمينات المستندات المطلوبة لصرف المعاش الاستثنائي ممثلة في التقرير الطبي وكذلك البحث الاجتماعي، وعرضهما على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حق صاحب المعاش أو المستحق في المعاش الاستثنائي سواء منح أو تحسين، ثم يتم عرضه على اللجنة العليا للنظر في الطلب.