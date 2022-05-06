تسهيلات لأصحاب المعاشات بالقانون الجديد: تخفيضات في المواصلات والعلاج

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجديد رقم 148 لسنة 2019، الخاص بأصحاب المعاشات، العديد من المزايا التي توفر لهم حياة كريمة بعد انتهاء فترة خدمتهم، وبعيدًا عن المزايا المادية والزيادات السنوية في المعاش التي نص عليها القانون، هناك خدمات تضمنتها مواد القانون، يستفيد منها أصحاب المعاشات.

قانون التأمينات الإجتماعية

وضع المشرع في تقسيمات أبواب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع من القانون، الذى ينص على تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم.

ونصت المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة، قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، أبرزها ما يأتي:

تخفيضات في المواصلات ونفقات العلاج

- وتعد تسهيلات وسائل المواصلات من اوائل الخدمات التي يقدمها القانون الجديد لأصحاب المعاشات، إذ نصت المادة على تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذلك وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

تخفيض نفقات الرحلات

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

- ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يتجاوز (75%) من القيمة الرسمية.

تيسيرات بنكية لأصحاب المعاشات

وتضمنت بنود المادة من قانون المعاشات، وجود تيسيرات بنكية، فهناك أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

- وكذلك أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.