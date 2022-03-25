كيف تحصل على معاش إضافي في قانون المعاشات؟.. اعرف الشروط والضوابط

أجاز قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، الذي عكفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على إعداده لتشريع واحد، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهاية 2019، للموظفين الحصول على «معاش إضافي»، إلى جانب الأساسي، حال زيادة أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، طبقا لقانون التأمينات الجديد، على أن يدفع اشتراكا إضافيا للحصول علي معاش آخر، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى، لأجر الاشتراك المحدد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضوابط الحصول على المعاش الاضافي

وفقا لما جاء بالقانون، لا بد من إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بقانون التأمينات الجديد مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، إذ تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع، فالمعاش الإضافي يستحق في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لقانون التأمينات الجديد.

شروط الحصول على المعاش الاضافي

نص قانون التأمينات الجديد، على شروط صرف معاش إضافي، إذ اشترطت أن تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك، الزائد عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر المشترك، وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة.

يحسب المعاش الإضافي، بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، ويدخل في وعاء حساب زيادة المعاش، كما أن تحديد دفعة الحياة يكون من خلال لجنة الخبراء، يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، عقب موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل 5 سنوات.

كما أشار قانون التأمينات، إلى أنه في حالة استحقاق الدفعة الواحدة، يصرف الرصيد المتوافر من الحساب، أما في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش، أو تعويض الدفعة الواحدة، وفقا لأنصبتهم المحددة، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.