روسيا تعلن تدمير رادار منظومة دفاعية أمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير رادار منظومة دفاعية أمريكية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنّها دمرت مروحيات أوكرانية في أجواء أوديسا، وأسقطت 3 مقاتلات أوكرانية في دونيتسك وخاركيف.

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في دونيتسك وخاركيف

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنّ اقتراح إرسال الأموال المجمدة إلى أوكرانيا غير قانوني، مؤكدة أنّ محاولة الغرب إرسال أموالنا المجمدة لأوكرانيا تتبع لـ«قانون الغاب».

بريطانيا: النزاع في أوكرانيا يلطخ ماضي وحاضر العسكرية الروسية

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنّ النزاع في أوكرانيا يلطخ ماضي وحاضر العسكرية الروسية، مضيفا: «الجنرالات الروس يجب أن يخضعوا لمحاكمة عسكرية».

وأضاف والاس، أنّ «هيئة الأركان العامة الروسية تعلم أنّها فاشلة في حربها على أوكرانيا، والممكن أن يهزم الجيش الأوكراني نظيره الروسي»، لافتا إلى أنّ بوتين سيبقى لبعض الوقت بغض النظر عما سيحدث في أوكرانيا.