أحمد العوضي يلتقط فيديو مع جمهوره بمنطقة الزمالك «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أحمد العوضي، خلال تواجده في أحد شوارع منطقة الزمالك، اليوم الاثنين، حيث حرص على التقاط لقطات مصورة مع مجموعة من الأطفال هناك.

أحمد العوضي يقف بسيارته لالتقاط صور مع جمهوره

وحرص أحمد العوضي، على الخروج من سيارته، والتقاط فيديو مع مجموعة من أطفال المنطقة والمُتابعين له، الأمر الذي لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد العوضي يتعاون مع طارق العريان في فيلم البلدوزر

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد العوضي، لخوض أولى تجاربه في البطولة المطلقة داخل عالم السينمائي، من خلال فيلم جديد يحمل اسم البلدوزر، للمخرج طارق العريان، حيث يُجرى التحضير له حاليًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.

وكان أحمد العوضي، قد نشر مؤخرًا صورة تجمعه بالمخرج طارق العوضي، حيث علق عليها آنذاك، قائلًا: «تحضيرات فيلم البلدوزر، أول فيلم مصري وعربي عن الـMMA فنون القتال المتنوعة، قصة وإخراج طارق العريان»، حيث يخضع لتدريبات بدنية مكثفة داخل أحد صالات الألعاب الرياضية، لعمل فورمة مثالية تتناسب مع طبيعة أحداث الفيلم التي تدور في أجواء من الأكشن والإثارة.

وتغيب أحمد العوضي عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي رغم نجاحه في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في البطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الإتربي، محمود حافظ وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين.