أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في الأسواق المحلية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضراوات المختلفة في الأسواق، لأهميتها في كل بيت مصري، إلى جانب الفوائد التي تمد الجسم بها، لذا تحرص ربات البيوت على متابعة أسعار الخضروات المختلفة بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

تختلف أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر قرع عسل 15 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 25 حتى 30 جنيها، وسجل سعر كيلو الخيار 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان أسود بين 8 حتى 10 جنيهات، وسعر سعر كيلو الطماطم 15 جنيها، أما الليمون فسجل سعر 16 جنيها، وجاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الرومي 12 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل سجل سعر الكيلو منه 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 8 حتى 10 جنيهات، وسجلت البطاطا وزن 3 كيلو سعر 26 جنيها، أما كيلو البسلة فسجل سعر 19 جنيها، وسجل سعر البصل 5 جنيهات، أما الجزر فسجل سعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 حتى 4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 7.50 جنيه حتى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 1.5 جنيه حتى 3 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجزر دون عروش بين 1.5 جنيه حتى 3.50 جنيه، أما الفاصوليا فسجلت سعرا تراوح بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 5 جنيهات حتى 11 جنيها، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات، واختلف سعر كيلو البامية بين 20 و30 جنيها، وسجل سعر كيلو البسلة بين 4 حتى 6 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الثوم بين 4 جنيهات حتى 6 جنيهات، واختلف سعر كيلو الخيار بين جنيهين حتى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 حتى 20 جنيها، واختلف سعر كيلو الملوخية بين 5 حتى 7 جنيهات، أما الباذنجان البلدي فسجل سعره بين جنيهين حتى 3.50 جنيه.