أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9-5-2022 في الأسواق المحلية

ترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، فهي تعتبر من أساسيات الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين خلال الوجبات الثلاث على مدار اليوم.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم سواء المحلية أو سوق العبور والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

شهدت قيمة أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، الآتي:

قرع عسل 15 جنيها للكيلو.

باذنجان أسود 15 جنيها.

فلفل الوان بسعر 55 جنيها.

الطماطم 15.25 جنيه.

بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.

بسلة بسعر 19 جنيها.

لفت بسعر 11 جنيها.

قلقاس بسعر 12 جنيها.

ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

فاصوليا خضراء طبق فوم 500 جرام بسعر 13 جنيها.

بصل أبيض أو ذهبي ما بين 18 إلى 19 جنيهات.

فلفل أخضر رومي أو حار 25.75 جنيه.

خيار طبق وزن 750 جرام بسعر 23 جنيها.

كوسة 16 جنيها.

ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

جزر أصفر دون عروش 9.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كالتالي:

البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

ورق عنب بناتي من 9 إلى 11 جنيها، والبلدي بنفس السعر.

الخرشوف «5 وحدات وزن كيلو» بسعر 10 جنيهات.

الثوم ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

كوسة تراوح ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

فاصوليا ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيها، والصوب بين 4 إلى 6 جنيهات، الحار بين 3.5 إلى 4.5 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 7 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، الرومي بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، الأبيض بين 3 إلى 4 جنيهات.

البسلة تراوحت بين 5.5 و6.5 جنيه.

الخيار الصوب ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

الملوخية تتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

الطماطم تراوحت بين 6.5 إلى 10.5 جنيه.