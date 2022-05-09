جنازة والدة الفنان أشرف مصيلحي.. انهيار وبكاء وغياب تام للفنانين

يبحث الجمهور عن تفاصيل جنازة والدة الفنان أشرف مصيلحي، التي انتهت منذ قليل بمسجد مصطفي محمود، حيث تأثر الفنان أشرف مصيلحي لوفاة والدته، ودخل في نوبة بكاء شديدة بمجرد بدء صلاة الجنازة عليها.

جنازة والدة الفنان أشرف مصيلحي

رغم حرص الفنان أشرف مصيلحي على التواجد باستمرار في مناسبات أصدقائه من الوسط الفني، ولكن كان هناك غياب ملحوظ من النجوم وأعضاء نقابة المهن التمثيلية عن جنازة والدته التي وافتها المنية أمس.

نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة والدة أشرف مصيلحي

وأعلن خبر الوفاة، الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية، وقال عضو نقابة المهن التمثيلية في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتقلت إلي رحمة الله تعالي والدة أخي الحبيب الفنان اشرف مصيلحي».

وأضاف: «خالص التعازي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. أسألكم الدعاء لها».

وعكة صحية لـ أشرف مصيلحي

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة العام الماضي، حيث أجرى عملية استئصال كيس مياه من الفقرة الأخيرة في الرقبة، وظل فترة طويلة في المنزل تحت الإشراف الطبي حتى عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي.

وكانت آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي، مسلسل «جمال الحريم» ويشاركه في البطولة نور ودينا فؤاد وصلاح عبدالله وغيرهم من الفنانين.