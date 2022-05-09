قبل إعلان ضوابط الحج السياحي رسميا.. تعرف على أبرز ملامحها هذا العام

أيام قليلة وربما ساعات وتعلن وزارة السياحة والأثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، ووفقا لمصادر بوزارة السياحة والأثار فإن ضوابط الحج السياحي لهذا العام لن تختلف كثيرا عما كانت عليه خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت المصادر أن أبرز ملامح الضوابط التي ستصدر على الأغلب خلال الأسبوع الجاري تتمثل فيما يلي:

الحج السياحي مستويان فقط اقتصادي و5 نجوم

1- برامج الحج السياحي لهذا العام ستكون مستويان فقط حج اقتصادي عبر رحلات الطيران، ومستوى سياحي 5 نجوم.

2- عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام سيبلغ نحو 9 آلاف و200 تأشيرة بتراجع نحو 60% عما كان عليه عام 2019.

3- لا يوجد حج بري هذا العام وكافة المستويات ستكون وسيلة السفر الخاصة بها هي الطيران.

فتح باب التقدم للحج لمدة أسبوعين

4- فتح باب التقدم للحج السياحي سيكون لمدة أسبوعين.

5- ستجرى قرعة الكترونية لاختيار الفائزين من بين إجمالي المتقدمين عقب انتهاء فترة تسجيل الأسماء.

6 - السقف العددي لأسماء المتقدمين المسموح لكل شركة سياحة تسجيله سيكون على الأرجح بالنسبة للشركات المنظمة لبرامج الـ 5 نجوم، 60 اسما لـ شركات السياحة فئة أ، و40 اسما لشركات السياحة فئة ب، و20 اسما لشركات السياحة فئة ج، أما بالنسبة لشركات السياحة المنظمة للبرنامج الاقتصادي «طيران»، فسيكون 80 اسما بالنسبة لشركة السياحة فئة أ، و60 اسما لشركات السياحة فئة ب، و40 اسما لشركات السياحة فئة ج.

7- لن يسمح لمن تخطى سنه 65 عاما بالتقدم للحج السياحي لهذا العام.

8- لن يسمح لمن أدى الحج قبل ذلك بالتقدم للحج السياحي.

9- كافة المتقدمين للحج السياحي سيدفعون عند تسجيل اسمائهم مبلغ رسم جدية الحجز وفقا للمستوى المتقدم له.

10- حصة المستوى الاقتصادي من تأشيرات الحج السياحي قد تتخطى 5500 تأشيرة.

11- أسعار برامج الحج الاقتصادي ستبدأ من 110آلاف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.