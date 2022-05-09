سيرين عبدالنور لـ«إليسا» بعد نجاح أغنيتها: بتفوت على القلب مثلك تمامًا

أشادت الفنانة سيرين عبد النور بأغنية «من أول دقيقة»، التي طرحتها الفنانة إليسا خلال الأيام الماضية، برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشرت سيرين عبد النور صورة لإليسا وسعد لمجرد من كواليس الأغنية، وعلقت عليها قائلة: «ولك دخل صوتك وإحساسك ومن أول دقيقة الغنية بتفوت على القلب متلك تمامًا».

سيرين عبدالنور تهنئ سعد لمجرد على أغنية «من أول دقيقة»

كما وجهت رسالة تهنئة للفنان سعد لمجرد على نجاح الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلة: «سعد مش جديد عليك الهيتات وذكائك بإختيار الافضل مبروك نجاح الأغنية من أول دقيقة».

«من أول دقيقة» تحقق 16 مليونا ونصف مشاهدة

أغنية «من أول دقيقة»، حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، بعد اعتماد إليسا على الترويج بكثافة للأغنية قبل طرحها، إذ حصدت 16 مليونًا ونصف مشاهدة على «اليوتيوب» خلال أيام فقط من طرحها، وتصدرت قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال عن نجاح الدويتو: خروجه كان صعبا

وذكر الفنان رامي جمال خلال تصريح سابق لـ «الوطن» سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الفيديو كليب الذي قام بتلحينه إلى إليسا وسعد المجرد، مشيرًا أن تلحين الأغنية كان صعبا ومتعبًا، ولكنه كان يتوقع نجاحه، قائلًا: «كان الدويتو متعبا ليخرج في أفضل صورة، ولكنني كنت متأكد من نجاح الدويتو والأغنية منذ اليوم الأول، لأنه جمع بين نجمين من أهم فنانين الوطن العربي».