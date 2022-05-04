سعد لمجرد: إليسا دخلت قلبي من أول دقيقة.. ومتفائل بنجاح «الدويتو»

ساعات قليلة تفصل الجمهور العربي، عن إطلاق كليب أغنية «من أول دقيقة»، التي تجمع إليسا وسعد لمجرد، التي من المقرر طرحها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على عدد من المنصات الموسيقى الإلكترونية و«يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وذلك بعد جرعة عالية من التشويق قامت بها إليسا عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن كواليس العمل على الدويتو الذي يجمعه بإليسا، قائلا: «إليسا دخلت قلبي من أول دقيقة، تقابلنا للمرة الأولى في فرنسا وتعرفنا على بعض وقررنا من أول مرة أننا تقدم أغنية معا، ولم نستغرق وقتا في ذلك لأن كان هناك الانسجام وكيمياء كبيرة بيننا»، وذلك خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي».

سعد لمجرد يكشف كواليس العمل مع إليسا

وتابع الفنان المغربي الحديث عن الأغنية المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة: «متفائلون وسعداء جدا بالأغنية، وأعتقد أنها ستكون من الأعمال الناجحة خلال هذا الصيف»، مشيرا إلى أن إليسا كانت صاحبة فكرة الصورة الغامضة التي لا تكشف عن هوية الفنان الذي يشاركها الـ «دويتو»، لتكون مفاجأة بالنسبة للجمهور.

من راغب علامة إلى وائل كفوري.. «دويتوهات» ناجحة لـ إليسا

من ناحية أخرى، قدمت الفنانة اللبنانية إليسا على مدار مشوارها الغنائي مجموعة من الدويتوهات الناجحة، كان أبرزها «بتغيب بتروح» مع راغب علامة عام 2001، و«كنت في سيرتك» مع الشاب مامي، ومع الفنان فضل شاكر في أغنية «جوا الروح»، وقدمت دويتو مع تامر حسني من فيلم «تصبح على خير»، باسم «من ورا الشبابيك»، كما تعاونت مع الفنان وائل كفوري في أغنية بعنوان «غلطة» إنتاج عام 2020.