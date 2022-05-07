رامي جمال عن تلحين دويتو إليسا وسعد لمجرد: ضمنت النجاح من أول يوم

أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه دويتو إليسا وسعد لمجرد، الذي طرح منذ يومين بعنوان «من أول دقيقة» عبر قناة الفنانة اللبنانية على يوتيوب.

من أول دقيقة تتصدر التريند في 15 دولة عربية

وأغنية «من أول دقيقة»، كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها رامي جمال ووزعها أحمد إبراهيم، وتصدرت تريند يوتيوب في أكثر من 15 دولة عربية من بينها مصر والمغرب وتونس ولبنان.

وتحدث جمال عن كواليس تلحينه لـ الدويتو قائلا لـ«الوطن»: «الدويتو كان متعب لخروجه في أفضل صورة ممكنة، ولكنني كنت واثقا من نجاحاحه من أول يوم؛ لأن العمل يجمع اثنين من أهم مطربي العالم العربي، ولهما شعبية كبيرة، وكل فرد منهما متخطي المليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب»

وتحدث سعد لمجرد عن كواليس الأغنية التي جمعته مع إليسا في برنامج «The Insider بالعربي»، قائلا: «لما اتعرفت على إليسا قدرتها أكتر وأكتر كنت بحبها كفنانة وكإنسانة، هي شخصية مذهلة، والشغل معها ممتع، وكان ليا الشرف أغني معها، هي فكرتنا إحنا الاتنين لما اتعرفنا على بعض قولنا لازم نعمل حاجة مع بعض».

إليسا تطرح أول ألبوم من إنتاجها خلال أيام

يذكر أن إليسا من المقرر أن تبدأ في طرح أغنيات ألبومها الجديد خلال الأيام المقبلة، وهو أول عمل من إنتاجها الشخصي بعد انتهاء عقدها الفني مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.