إليسا تتصدر التريند في 7 دول عربية بأغنية من أول دقيقة

حققت المطربة اللبنانية أليسا بأغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، 9 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة، وذلك على يوتيوب، فضلا عن 23 مليون مشاهدة على تيك توك.

وتصدرت أغنية من أول دقيقة التريند في 7 دول عربية، وهي مصر، لبنان، المغرب، تونس، الإمارات، الأردن، ليبيا.

سعد لمجرد يروج لأغنية من أول دقيقة

وروج المطرب المغربي سعد لمجرد، لأغنية من أول دقيقة عبر حسابه بموقع التدوينات القصير تويتر، قبل أيام من طرحها، حيث نشر سعد لمجرد صورة تجمعه بإليسا، وعلق عليها: «من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة تغيري حال بحال».

كما نشرت إليسا، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معلقة: «قريبا»، فضلا عن نشرها صورة برفقة فنان لم تكشف عن هويته بعد، وشوقت الجمهور بصورة لهما ظللت فيها شكله تماما، واكتفت بكتابة مقطع من الأغنية على الصورة: «الحب حد تستند عليه».

أغنية من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتتميز الأغنية بالطابع الرومانسي، وتقول كلماتها: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».

وحظيت الأغنية في الساعات الأولى من طرحها بإشادات الجمهور، الذي أثنى على الطابع الرومانسي والإحساس العالي لإليسا وسعد لمجرد.