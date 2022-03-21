5 صور لـ سيرين عبدالنور في لحظات مرحة وجنونية مع أولادها.. أم حنون

«قبلات وأحضان وضحكات».. هكذا تعبر النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن حبها لأولادها «كرستيانو» و«تاليا» باعتبارهما الأغلى في حياتها إلى جانب زوجها رجل الأعمال فريد رحمة.

وبمناسبة عيد الأم، تنشر «الوطن» 5 صور لـ سيرين عبدالنور مع أولادها في لحظات مرحة وجنونية، تعكس نجاحها في التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية، بدليل تحقيقها لنجاحات متوالية في مجال الدراما التليفزيونية، كان آخرها مسلسل «دور العمر»، الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وشارك في بطولة «دور العمر» كل من عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان وفؤاد يمين، سيناريو وحوار ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق.

سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد ابنها

في السياق ذاته، تحرص سيرين عبدالنور دوما، على مشاركة متابعيها أبرز لحظاتها مع عائلتها، كان آخرهم احتفالها بعيد ميلاد ابنها «كرستيانو» الذي أتم عامه الرابع، قبل أيام، إذ حرصت علي الاحتفال بهذه المناسبة مع زوجها فريد رحمة، وابنتها «تاليا» وشقيقتها «سابين»، ونشرت صورا من الاحتفالية، وأرفقت معها تعليق: «صاروا 4 سنين، وما عم صدق كيف قطعوا، الله يحميلي ياكن ويحمي أولاد الناس كلها».

سيرين عبدالنور مع أمير كرارة في «سهرانين»

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سيرين عبدالنور كان مع الفنان أمير كرارة في برنامجه «سهرانين»، حيث صورت حلقة رفقة المطرب أحمد جمال، وتحدثت فيها عن بداياتها الفنية وكواليس تهجيرها مع أسرتها بسبب الحرب في لبنان، كما دعت جموع المصريين بالدعاء لبلدها لبنان بأن تعود كسابق عهدها وتتجاوز ما تمر به حالياً من ظروف صعبة.