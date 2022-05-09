«الصحة» تحدد 9 قواعد لحماية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل رسمي، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وقدمت الوزارة في تقرير رسمي لها مجموعة من القواعد والإرشادات المتعلقة بحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة إن هناك مجموعة من القواعد لحماية الطالب أثناء الامتحانات من فيروس كورونا وهي:

- تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان.

- تجنب نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.

- الحرص على ارتداء الكمامات ولا غنى عنها.

- الحرص على اصطحاب الأدوات الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع الآخرين.

- في حال الشعور بالتعب أو أى أعراض تنفسية لابد من الإبلاغ المراقب على الفور

- لا بد من مغادرة المدرسة بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة.

- تعقيم اليدين باستمرار

- البعد عن الزحام.

- عدم التكدس قدر الإمكان.

تطعيم الأبناء بلقاح كورونا

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالاهتمام بتطعيم أبنائهم بلقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وقامت الوزارة بطمأنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات على الأطفال، وقالت تشبه التطعيمات الإجبارية لهم، وتأخذ يومين راحة ولا تحتاج الى طبيب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس على مستوى مستشفيات الجمهورية، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر للتعامل مع الفيروس للحفاظ على أمرين، وهما مكتسبات الدولة المصرية خلال جائحة كورونا واستمرار المحافظة على استقرار المنحنى الوبائي.

الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأوضحت الوزارة أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات للفيروس والوفيات خلال هذه الفترة، داعية المواطنين بأهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التكاسل أو الإهمال.