هل جائحة كورونا حقيقة أم مؤامرة؟.. الصحة: جميع الاحتمالات قائمة

أجابت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، على تشكك البعض من جائحة فيروس كورونا بعد تراجع الاهتمام بها مؤخرا، واستبدالها بالحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، والتساؤل عن هل كانت جائحة فيروس كورونا حقيقة أم مؤامرة، إذ ذكرت أنه لا توجد بيانات أو أي شيء يُثبت صحة أي نظرية منهما، «الاحتمالات قائمة، والموضوع لسه بيندرس مش هيبان دلوقتي».

فيروس كورونا لم يختفي فجأة

وأضافت «العسال»، خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، أن حقيقة الأمر لن يظهر الآن، وإنما أمامنا سنوات طويلة لنفهم ما حدث، لكن المُسلم به على أرض الواقع أنه حدث وباء أصاب البشرية يُسمى «فيروس كورونا، والأوبئة من المعتاد أن تحدث في البشرية كل فترة، كما أن فيروس كورونا لم يختف فجأة، إذ أنها تنبأت من قبل باحتمالية أن يكون متحور «أوميكرون» بداية النهاية لجائحة كورونا، بعد أن زادت عملية الانتشار لكنه كان أضعف من السلالات التي سبقته.

متحور أوميكرون أصبح يضعف بشدة

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن متحور أوميكرون أصبح يضعف بشدة، رغم خروج متحورات وسلالات من أوميكرون مثل بي 1 و بي 2، إلا أنه كل مرة يضعف فيها أوميكرون، «ده التطور الطبيعي لأي فيروس وبائي، الحالات الحالية بسيطة جدًا من قبل رمضان، معظم مستشفيات العزل عادت مرة أخرى لتقديم خدماتها الطبية الطبيعية قبل الوباء، وحالات الإصابة يوميا الآن لا تذكر، ونرجو أن تكون نهاية الوباء».