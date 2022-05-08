33 مليار جنيه موازنة وزارة الصحة.. ولجنة برلمانية تبدأ مناقشتها

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

موازنة وزارة الصحة

وفقا للأرقام، قدرت جملة الموازنة لديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2022/2023، 33 مليار و831 مليون و625 ألف جنيه، بزيادة نحو 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022، والمخصص له 31 مليار و649 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع الموازنة المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين، مليار و221 مليون جنيه، والمخصص لباب شراء السلع والخدمات مبلغ 7 مليارات و417 مليون جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 181 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس (الاستثمارات) 16.7 مليار جنيه بزيادة نحو مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وقال سامي الهدهد، ممثل وزارة الصحة: «طلبنا في باب الأجور والتعويضات 2 مليار و28 مليون جنيه، وتم اعتماد مليار و222 مليون جنيه، وتم تخصيص مبلغ 7 مليارات و417 مليون جنيه لباب شراء السلع والخدمات، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية، تم اعتماد 7 مليارات و273 مليون جنيه».

تفاصيل موازنة وزارة الصحة

ولفت ممثل وزارة الصحة، إلى أنه في الباب السادس، بلغت الاستثمارات 16.7 مليار جنيه، وطالب بدعم في الباب الأول بمبلغ 100 مليون جنيه، ودعم الباب الرابع بمبلغ 45 مليون جنيه للاستعانة بالكوادر الطبية، لافتا إلى أن الموازنة جرى اعتمادها خارج احتياجات كورونا.