طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح ترابية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، في منتصف الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة المصالح الحكومية للعمل.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت الهيئة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في بعض المحافظات، بدأت منذ أمس واستمرت اليوم، ووصلت إلى 34 درجة مئوية في محافظة الإسماعيلية، في ارتفاع يقدر بـ4 درجات عن بداية الأسبوع الجاري.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، ليسود طقس حار على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وسجلت محافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري 34 درجة مئوية، فيما تجاوزت درجات الحرارة في جنوب الصعيد 41 درجة مئوية، ومن المتوقع استمرار ارتفاعها علي مدار الأسبوع.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وقالت الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين حار جاف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب البلاد.

وأضافت، أن الطقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

استمرار هبوب الرياح الترابية

واستمر هبوب الرياح الترابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، مع تحذير هيئة الأرصاد باستمرار هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وبعض المحافظات الأخرى في الوجه البحري والسواحل الشمالية.