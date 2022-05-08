طقس الإسماعيلية.. استقرار درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، استقرار درجات الحرارة في الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عودة عمل المصالح الحكومية بشكل كامل.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد بعض المحافظات بدءا من اليوم، ارتفاعا تدريجيا بالحرارة، فيما ارتفعت الحرارة درجة واحدة في الإسماعيلية لتسجل 32 درجة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، ليسود طقس حار على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وسجلت محافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري 32 درجة مئوية، فيما تجاوزت درجات الحرارة في جنوب الصعيد 40 درجة، ومن المتوقع ارتفاعها تدريجيا على مدار الأسبوع.

نشاط الرياح المحملة بالأتربة

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في الساعات الأولى من الصباح، دون أي تأثير على الحركة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح ممتد على المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، مروراً بمنطقة قناة السويس ومحافظات القناة.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى في الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتستمر الشبورة حتى غدٍ الاثنين، فيما تستمر حركة الرياح في بعض المحافظات حتى يوم الجمعة بنهاية الأسبوع الجاري على المنطقة الغربية وجنوب سيناء.