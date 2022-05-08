طلاب الصف الرابع الابتدائي في الإسماعيلية: امتحان العربي سهل

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أول الامتحانات في مدارس المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وقال الطلاب إن امتحان اللغة العربية كان مباشرا وسهلا، وفي مستوى جميع الطلاب إضافة إلى توفير الوقت الكافي للإجابة على الأسئلة.

وتستمر الامتحانات في محافظة الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل، في مدارس مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحانات اللغة العربية والخط

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي في الإسماعيلية اليوم، امتحان اللغة العربية في تمام التاسعة صباحا، واستمر لمدة ساعتين، فيما بدأ امتحان الخط في الحادثة عشر والنصف حتى الساعة الثانية عشر والنصف.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي غدا امتحان الرياضيات في التاسعة صباحاً لمدة ساعة ونصف، يعقبه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، فيما يؤدي الطلاب الامتحان الثلاثاء في مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، واللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

وينهي الطلاب الامتحانات الخاصة بهم الأربعاء المقبل 11 مايو بمادة العلوم، من تمام التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف.

مدير تعليم الإسماعيلية: إجراءات مشددة في مدارس الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية إجراءات مشددة مع بدء الامتحانات أمس السبت، لطلاب الصف الأول الثانوي، فيما تفقد طه عجلان، مدير تعليم الإسماعيلية، بعض اللجان للتأكد من سير عملية الامتحانات بانتظام.

وقال طه عجلان في تصريحات خاصة اليوم الأحد، إنه تم التنبيه بمنع دخول أي سيارات أو مركبات إلى المدارس، إضافة إلى تجهيز غرفة للعزل حال ظهور أي أعراض لأي من الطلاب.

وأضاف «عجلان»، أنه وجه بتوفير التأمين التام لحجرتي الأسئلة والكونترول طابقا للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول، وعدم تواجد أي مصدر مياه وعدم استخدام «كاتل» الشاي والقهوة داخل حجرتي الكنترول وتوافر طفايات الحريق والتأكيد على صلاحيتها وعدم التدخين نهائيا داخل المدرسة بصفة عامة وداخل اللجان الامتحانية بصفة خاصة.