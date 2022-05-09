إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة داخل ترعة الإسماعيلية

أصيبت أسرة كاملة، بينها 3 أطفال، صباح اليوم الاثنين، جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية، قرب مركز ومدينة التل الكبير.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ المواطنين بسقوط سيارة بداخلها أب وأم و3 أطفال، في ترعة الإسماعيلية علي مدخل مدينة التل الكبير.

الأهالي أنقذو الأسرة

وقال شهود عيان لـ«الوطن»، أن أهالي التل الكبير وبعض المواطنين نجحوا في النزول إلى مياه ترعة الإسماعيلية، واستخراج الأسرة بالكامل.

وأضاف شهود العيان «تم استخراج الأطفال في البداية والأم، ونجح الأهالي في فك حزام الأمان عن الأب رغم امتلاء السيارة بالمياه بالكامل وغرقها في الترعة».

الدفع بـ5 سيارات إسعاف

ودفع مرفق اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش بخمس سيارات اسعاف إلى مكان البلاغ، ونقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين في حالة مستقرة، وتم استقبالهم في قسم الطوارئ لإجراء الطوارئ اللازمة لهم والأشعات للتأكد من حالتهم الصحية.

استخراج السيارة من الترعة

وانتقل المهندس أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، برفقة عدد من قيادات مجلس مدينة التل الكبير للوقوف على الواقعة.

ونجح رجال مركز ومدينة التل الكبير بمعاونة الأهالي من استخراج السيارة من مياه الترعة، فيما انتقلت الشرطة إلي مكان الواقعة لإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.