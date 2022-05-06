وفاة شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالتجمع الخامس.. وقرار بتشريح الجثة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالتجمع الخامس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بدفن الجثمان، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بوفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «أيمن ف ح» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين وجود إصابات على الجثة، وكشفت التحريات بأنه أثناء تواجد الشاب المتوفى داخل مصحة لعلاج الإدمان لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع أب وطفليه قفزوا من الطابق السادس هربا من حريق شقتهم

وفي سياق آخر، لقى أب وطفلاه مصرعهم لقيامهم بالقفز من الطابق السادس أثناء هروبهم من حريق شقتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق السادس، كما تبين بأنه أثناء هروب الأب وطفليه من الحريق بالقفز من الطابق السادس لقوا مصرعهم جميعا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة عملها.