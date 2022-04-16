مكافحة الإدمان: انخفاض تعاطي المخدرات بين الموظفين من 8% إلى 1.5% في 4 سنوات فيديو

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان إن الصندوق يجري حملات للكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والسائقين على الطرق السريعة، حيث أصبحت هناك قوانين ملزمة للعديد من الجهات خصوصا الحكومية منها على مستوى الجمهورية بعمل حملات مفاجئة للكشف عن الإدمان وأن يكون هناك شكل قوي جدا من تقنين الوضع.

وأوضح عسكر أنه مع بداية الكشف المبكر عن المخدرات كانت نسبة التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة 8%، ولكن اليوم هذه النسبة تدنت لـ1.5%، وهذا يشكل فارق كبير للغاية في الفترة بين عامي 2019 لـ2022.

165 مليون شاهدوا حملة مكافحة الإدمان

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان خلال مداخلة حواره مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدول الأخرى حينما رأت تجربة مصر الناجحة في خفض الطلب على المخدرات بالأرقام والمشاهد والأعداد بدأت تزور الصندوق بشكل متتابع، كان أهمها زيارة دولة الصين التي جاءت لمصر وشاهدوا الإعلان وتابعوا المشاهدات للإعلان وتابعو تجارب العلاج والوقاية من الإدمان.

وأوضح عسكر أن حملة مكافحة الإدمان على مدار الـ5 سنوات شاهدها ما يقرب من 165 مليون شخص، وحملات النجم الدولي محمد صلاح بالأخص شاهدها ما يقرب من 120 مليون و140 مليون.

الصندوق لديه 5500 متطوع في بداية الحملة

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان أنه مع بداية الحملة كان الصندوق لديه ما يقرب من 5500 متطوع متواجدين، ولكن اليوم يوجد 32 ألف متطوع يشاركو بكل الحملات في كل القطاعات حيث يقدمون رسائل محددة عن الوقاية من الإدمان والمخدرات ويتم تصحيح المفاهيم المغلوطة.