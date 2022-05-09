مصرع مسن وحفيده في حريق بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنشأة القناطر 

لقي مسن وحفيده مصرعهما في حريق اشتعل بمسكنهما في منشأة القناطر بالجيزة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وقررت النيابة التصريح بدفنهما.

بلاغ بنشوب حريق في شقة

تلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة تابعة لدائرة المركز، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

مصرع مسن وحفيده

وأسفر الحريق عن مصرع شخصين شاب وجده، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن انفجار أسطوانة غاز أدى لنشوب الحريق.