القبض على المتهم بحمل طفل وطرحه أرضا في منشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص «عامل»، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طفل وحمله ورفعه ومن ثم طرحه أرضا، بمنشأة القناطر، وهو ما أسفر عن إصابة الطفل.

إصابة الطفل بعد إلقائه

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام عامل بالتعدي على طفل بمنشأة القناطر من خلال حمله ورفعه وطرحه أرضا، مما أسفر عن إصابته.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة البلاغ المقدم وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالطفل والذي يفيد إصابته وأن الواقعة حدثت كما ظهر في كاميرات المراقبة وأقوال الشهود.

تحديد هوية المتهم

وبعد فحص كاميرات المراقبة والتحفظ عليها تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وتبين أنه عامل وتم التحفظ عليه وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.