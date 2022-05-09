لبلبة في ندوة «الوطن»: ربنا عاقبني بعد إصابتي بالغرور في طفولتي

كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن إصابتها بالغرور في طفولتها، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في مجال الفن آنذاك، إلا أنها تعرضت لعقاب من الله، دفعها لتجنب هذا الشعور البغيض، بحسب وصفها.

وقالت لبلبة، في ندوة «الوطن»، إنها كانت تستعد لتقديم فقرة فنية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وكان عمرها حينها لم يتجاوز الـ8 أعوام، إذ كانت تتحدث مع والدتها عن الفقرة التي تسبق فقرتها، فقالت لها: «شوفي فقرتي هتبقى عاملة ازاي، والناس هتصقف لي ازاي»، مضيفة أن الأخيرة لم تعلق علي كلامها، والتزمت الصمت تمامًا.

ودعت الغرور منذ تلك الواقعة

وتابعت: فوجئت بعدم تفاعل الجمهور معي كما توقعت، إذ كان التصفيق موجودًا، لكن ليس بالحرارة التي اعتدت عليها، وهو ما جعلني أدخل في حالة من البكاء الشديد داخل غرفتي، وحينها أكدت لي والدتي أنني أصبت بالغرور، وأن الله عاقبني عقابًا فوريًا، كي لا أكرر هذه الواقعة مرة ثانية، ومن هذا التوقيت لم تنتبني مشاعر الغرور في أي مرحلة من حياتي.

لبلبة سعيدة بردود الفعل الإيجابية عن «دايمًا عامر»

في سياق مختلف، أبدت الفنانة لبلبة سعادة بالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقتها عن شخصية «ميس زهرة» في مسلسلها الأخير «دايماً عامر»، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، لافتة إلى أن الجمهور يناديها في الشارع باسم الشخصية، ما يعكس انجذابهم لها وتفاعلهم معها.

وأكدت لبلبة أن أجواء التصوير كان يسودها الحب والتفاهم بين أسرة المسلسل، إذ كانت تشعر وكأنها في منزلها بالضبط.

ويشارك في بطولة «دايمًا عامر»، مصطفي شعبان، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، فادية عبد الغني، محمد جمعة، أحمد الشامي، نضال الشافعي، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، سما إبراهيم، لمى كتكت، أحمد عنان وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي الهواري.