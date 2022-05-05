لبلبة: خوف أحمد زكي من الوحدة دفعه للإقامة بفندق.. «كان خايف يجرى له حاجة»

كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة تفاصيل علاقتها بصديقها الفنان الراحل أحمد زكي، والذي وصفته بالإنسان الذي لن يجود الزمن بمثله على المستويين الإنساني والفني، وفقاً لكلامها.

وقالت لبلبة في ندوة بجريدة «الوطن»، إنها كانت تجلس كثيراً مع أحمد زكي بعيداً عن أجواء التصوير، مضيفة: سألته في يوم ما «ليه انت عايش في فندق رغم إن عندك شقة»، فكان رده «بخاف أقعد لوحدي في البيت يجرالي حاجة، ولكن وجودي في الأوتيل هيخلي الناس حواليا ويلحقوني لو حصل حاجة».

واستعادت الفنانة لبلبة ذكريات الأيام الأخيرة في حياة أحمد زكي قائلة: «كنت أذهب إلى مستشفى دار الفؤاد، وحينما يعلم بوجودي يطالب بدخولي إليه، وكان يحاول رسم البسمة علي شفاهه، كي لا يشعرني بتعبه ومعاناته مع المرض، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

لبلبة: نور الشريف أبلغني بتفاصيل مرضه قبل وفاته

وأكدت لبلبة، أنها افتقدت وجود عدد من أصدقائها داخل الوسط الفني، ومنهم الفنان الراحل نور الشريف الذي كان أول من أبلغها بتفاصيل مرضه واحتياج حالته للسفر، وأيضاً المخرج عاطف الطيب الذي اعتبرته صاحب فضل كبير عليها في مشوارها الفني، حيث تعاونت معه في فيلم «ضد الحكومة» الذي حذفت الرقابة 3 مشاهد مهمة منه، واشترطت حذفها وإلا لن تجيز عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

وأشارت لبلبة إلى أنها شعرت بالحزن الشديد حينها، ولكنها لم تنقل حزنها إلى المخرج عاطف الطيب، ولكنه فاتحها في الموضوع عند حلولهما ضيفين في أحد البرامج التليفزيونية بحضور الكاتب بشير الديك، متابعة أنه قال لها «متزعليش يا نونيا، أنا هقدمك في فيلم تاني وبدور أجمل من الدور ده».

أبطال مسلسل «دايماً عامر»

وشاركت لبلبة في الموسم الرمضاني بمسلسل «دايماً عامر» بمشاركة كل من مصطفي شعبان، وصلاح عبدالله، وميرنا نورالدين، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، ونضال الشافعي، وأحمد الشامي وكوكبة من النجوم، والعمل من إخراج مجدي الهواري.