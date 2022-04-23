غناء لبلبة بصحبة طلاب مدرسة رؤية في مسلسل دايما عامر الحلقة 22

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 22 بطولة مصطفى شعبان، غناء ميس زهرة، مديرة مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، بصحبة عدد من طلاب المدرسة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 22

ونظمت إدارة مدرسة رؤية في مسلسل دايما عامر الحلقة 22، يومًا ترفيهيًا لطلاب المدرسة، وطلاب «قادرون باختلاف»، وقاموا بالرسم والعزف والغناء واللعب والرقص.

ميس زهرة ترتدي ملابس بألوان علم مصر

وارتدت ميس زهرة، خلال قيامها بالغناء بصحبة طلاب المدرسة، وتصفيق وتشجيع المدرسة، زيًا يجمع بين الألوان الثلاثة لعلم مصر الأحمر والأسود والأبيض.

طليقة عامر عبد الرازق تشارك في اليوم الترفيهي بمدرسة رؤية

وحضر اليوم الترفيهي بالمدرسة، فريال يوسف والتي تجسد طليقة عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي، بصحبة طفلتهما سما، وذلك بعد نصيحة شقيقة عامر لـ سلمى بضرورة مراجعة نفسها في علاقتها مع عامر وعدم تركه لإمرأة أخرى.