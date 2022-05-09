«نقل النواب» توافق على موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2022/23

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامه لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2022/2023 بإجمالي 6412000000.

هيئة ميناء الاسكندرية

ووجه أعضاء اللجنة عددا من الأسئلة لمسؤولي هيئة ميناء الإسكندرية، ومن جانبه تساءل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أسباب زيادة المصروفات بالمجموعة 3، بنحو 863 مليون جنيه، وأسباب الزيادة في بند الإهلاك والاستهلاك، وهل ما تم إدراجه لبند الصيانة 165 مليون جنيه يكفي احتياجات الهيئة في هذا البند.

وقال النائب الدكتور جمال السعيد، إن ميناء الإسكندرية هو درة المواني المصرية ومن أهم المواني في العالم وبه مشروعات تطوير وتنمية ونحن كلجنة نقل ومواصلات ندعم الهيئة، متسائلًا عن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، والتي تصل لنحو 65 مليون جنيه من إجمالي مجموع الأعباء والخسائر، كما تساءل أيضا هل الهيئة تتكلف مصاريف العاملين المعارين.

من جانبة اكد اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ان حجم المشروعات بميناء الاسكندرية غير مسبوق حتي تتحول لمركز لوجستي عالمي وبالتالي كان لابد أن نسير بالتوازي لإنشاء محطة متعددة الأغراض.

خطة لترشيد الإنفاق

وتابع شاهين، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، بأن هناك خطة لترشيد الإنفاق، وأن حجم التداول زاد بنسبة تصل لنحو 14%، مؤكدا أن ميناء الإسكندرية ليس به معوقات، وهذا العام لدينا الآن 3 مشروعات عملاقة بميناء الدخيلة، وسيتم الانتهاء من محطة 55 خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من البنية الأساسية للمحطة، والانتهاء من البنية الأساسية لرصيف 3.

وأكد اللواء شاهين، أن بند الصيانة كافٍ لتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أنّ لدينا طقما كاملا من العاملين المؤهلين لإدارة أي عطل داخل الميناء ومواجهة أي مشكلة داخل الهيئة.