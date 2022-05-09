عاجل.. شاب يحرق أمه وأخته و3 أخريات من عائلته في البدرشين

حادث مأساوي وقع في البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، إذ شوه عامل جسد أمه السيدة الثمانينية وشقيقته وزوجة شقيقه وفتاتين ابنتى شقيقه، بمادة كاوية، بسبب مشادة كلامية مع المجني عليها الثالثة، بسبب خلاف على الميراث.

المتهم يعترف بجريمته

وتمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإشراف اللواء مدحت فارس، من ضبط المتهم، الذي اعترف بجريمته، أمام العقيد هشام بهجت، مفتش المباحث، وأن دافعه كان الانتقام من الجميع، على خلفية مشاحنات دارت بينهم بسبب قسمة الورث.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، لسماع إفادة الضحايا الخمس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.