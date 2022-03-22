نقابة الموسيقيين عن إطلالة ويجز في الرياض: «مقصودة وهدفه تشويه صورتنا»

حضر علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل لانطلاق مسابقة المزيكاتي لدعم ذوي الهمم، الذي تم إقامته في أحد الأماكن بمدينة نصر.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال المستشار علاء عامر، تعليقا على واقعة غناء ويجز بالسعودية بشورت، إن الأمر مقصود لتصدير صورة بأن الفن المصري بهذا الشكل.

نقابة الموسيقيين تعلق على إطلالة ويجز

وأضاف أن تريند ويجز مفتعل ومسوق له، وسافر إلى السعودية بصفته مواطن مصري ولكن في مصر يوجد سيطرة على جميع المطربين، ومن المستحيل أن يغني على المسرح داخل مصر بهذه الملابس.

وأضاف أنه يوجد بروتوكولات تعاون مع المغرب والأردن وتونس، على عكس السعودية.

وعلقت الفنانة نادية مصطفى على هذا الأمر، بأن مطربي الراب «بيردحوا» لبعض في أغانيهم، مضيفة أنها أغانٍ غير مفهومة وكلامها غير منسق وأن مغنيها ومتلقيها يكونون تحت تأثير المغيبات.

أما عن ملابس ويجز، قالت إنه دعاية للشركة، وصدمت من سعر البدلة الذي تخطى الـ90 ألف جنيه.

وفي نفس السياق، علق فوزي إبراهيم عضو جمعية المؤلفين والملحنين، قائلا إن مطربي الراب يقصدون التريند والشو.

غياب هاني شاكر عن المؤتمر

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، غاب عن المؤتمر الصحفي، وذلك بسبب انشغاله بعدد من المهام التي يريد إنجازها مع الجمعية العمومية حسبما ذكر خالد بيومي أمين صندوق النقابة.