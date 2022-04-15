تشويه وجه وفصل كف وقطع أذن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

فصل يد شخص وتطايرت أذن آخر وتشوّه وجه أخير، بينما سالت الدماء في كل مكان، كان ذلك المشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في شارع السنترال بمدينة الفيوم، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أصحاب محال الهواتف المحمولة، بينما استغاث الأهالي بالشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض على المشاركين بالمشاجرة، واستدعت الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي شارع السنترال حول نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أصحاب محال هواتف محمولة ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل إلى مكان المشاجرة

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ بشارع السنترال، وجرى فض المشاجرة، والقبض على جميع أطرافها، كما جرى الاستعانة بسيارات الإسعاف ونقل 4 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قطع كف شاب وأذن آخر

وفوجئ الأهالي خلال المشاجرة، بقطع كف شاب عن ذراعه تمامًا، وأذن شاب آخر، وتمزيق وتشويه وجه ثالث، وإصابة رابع بطعنات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول المشاجرة وظروفها وملابساتها.

ليست المشاجرة الأولى بشارع السنترال

تجدر الإشارة إلى أنّ شارع السنترال، أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة الفيوم، وبه عشرات المحال المتخصصة في بيع وشراء الهواتف المحمولة، وسبق أن وقعت مشاجرة ضخمة بين أصحاب محال الهواتف بسبب خلافات على الأسعار وتسببت في وقوع مصابين.