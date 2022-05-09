كيف خسر تجار الصاغة ومشترو الذهب خلال العيد؟.. تعرف على الأسباب

قالت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في أبحاث الذهب، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية شهدت حالة من الاضطراب والارتفاعات غير المبررة، خلال إجازة عيد الفطر الرسمية نظراً للعطلات والإجازة الطويلة.

الذهب يحقق مكاسب تاريخية وصلت إلى 11% منذ بداية إجازة عيد الفطر

وأكدت المؤسسة، في تقرير لها اليوم، أن سعر جرام الذهب سجل 1250 جنيها ليحقق المعدن الأصفر مكاسب تاريخية وصلت إلى 11% منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت المؤسسة المتخصصة في شؤون الذهب إلى أن أسباب اضطراب أسواق الذهب في الفترة الحالية يعود إلى تسعير غير عادل للذهب من جانب بعض التجار خلال العطلة الطويلة للقطاع المصرفي، وكذلك رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وهو ما أشعل بعض الشائعات من صعود الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب بمصر أعلى من السعر العالمي

ولفتت إلى أنه إلى جانب تلك الأسباب حجم الطلب القوي للاستثمار في السبائك الذي تشهده الصاغة في الفترة الحالية، كل تلك المعطيات أدت إلى أن يكون سعر الذهب بمصر أعلى من السعر العالمي على الرغم من الخسائر التي تشهدها سعر الأونصة عالميًا للأسبوع الثالث على التوالي.

وتوقعت «جولد بيليون» أن تبدأ أسعار الذهب بالسوق المحلية الصعود من وحول الأسعار الحالية 1210 جنيهات لنستهدف بذلك مستويات 1240—1250 جنيها، وأن كل هبوط هو فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل إلى جانب عودة المعاملات والأسعار للحالة الطبيعية بالسوق المحلية، مؤكدة أن الضرر وقع على كل الأطراف من التجار للمستخدم العادي.

وأضافت أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة إلى حد كبير ولا شك أنه منذ بداية السنة أثبت المعدن الأصفر أنه الملاذ الآمن الطبيعي في ظل الظروف الراهنة ولكن وجب الحذر كما أشرنا مسبقًا من شراء كل الكمية المخصصة للاستثمار من سعر واحد أو حتى سعر مرتفع إذ أن الأسعار تتغير بسرعة كبيرة.