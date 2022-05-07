شعبة الذهب توضح آلية تحديد أسعار مشغولات المعدن الأصفر في المحلات

خلال الساعات الأخيرة ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عبر المحرك «جوجل» عن أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم، خاصة بعد تداول البعض لمنشور وفق بيع أو شراء المشغولات الذهبية في المحلات، وامتناع التجار عن العمل لحين اجتماع البنك المركزي وتحديد سعر الدولار، وهو ما نفته شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل.

شعبة الذهب تنفي منع تداول الذهب

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في بيان إن حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية تسير بشكل طبيعي في محلات الصاغة، مؤكدًا أنه لا صحة لوقف التداول الذي تداوله بعض رواد «السوشيال ميديا» خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف «المغربي» أن السوق يمر بحالة من الارتباك نتيجة رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بواقع نصف نقطة، ما يجعل الكثيرين يتوقعون ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وانتظار الكثيرين تحديد سعر الدولار مع بداية عمل البنوك يوم الأحد القادم.

آلية تحديد سعر الذهب في السوق

وأكد نادي نجيب في تصريحات لجريدة «الوطن» إن عمليات البيع والشراء مستقرة وتتم بشكل طبيعي في كافة المحلات، إذ تعتبر هذه الفترة موسم عيد الفطر المبارك أحد الأوقات التي تنتعش فيها تجار الذهب بسبب زيادة الأفراح والخطوبات والأحداث السعيدة، وهي السبب في ارتفاع أسعار الذهب، مضيفًا أنه في حالة توقف بعض التجار فهي حالات فردية وليست رسمي كما يشاع.

وأضاف «نادي» أن سعر المعدن الأصفر يتم تحديده بناءً على عدة عوامل منها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وثانيًا سعر الصرف مقابل الجنيه، مؤكدًا أن هناك إقبالًا خلال الفترة الأخيرة على الذهب خاصة السبائك الذهبية، والتي تعتبر استثمارًا مضمونًا خلال تلك الفترة، بسبب انخفاض قيمة المصنعية على السبيكة والتي لا تتخطي الـ 20 جنيهًا.