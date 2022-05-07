أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 مايو 2022

حالة من التخبط شهدتها حركة البيع والشراء المتعلقة بالمشغولات الذهبية منذ أمس، وذلك بعد الحديث عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية؛ الأمر الذي نفاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبذلك ارتفعت نسب البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الذهب في مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في السطور التالية، أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم:

أسعار الذهب في مصر

وأوضح عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 1030 جنيها، وعيار 24 سجل نحو 1423 جنيها، وعيار 21 سجل نحو 1245 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال العالمية

واختلفت أسعار الذهب في أسواق المال بشكل ملحوظ اليوم السبت 7 مايو، وجاءت كما يلي:

- قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال سجلت نحو 7806 جنيهات، بما يعادل 422.40 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 975.78 جنيه، بما يعادل 52.80 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1115 جنيها، بما يعادل 60.34 دولار.

- وصلت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 836.38 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.62 دولار.

حقيقة وقف بيع وشراء الذهب

وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف حركة أسواق الذهب المحلية شراء وبيع لا يمت للغرف التجارية بأي صلة وعارٍ تمامًا من الصحة، لافتًا إلى عدم صدور أي تعليمات حكومية أو خاصة بوقف حركة الأسواق، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب فقط.