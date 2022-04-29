وفاء عامر تكتشف مفاجأة صادمة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28

بدأت الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، بمشهد بين الدكتورة ماجي التي تجسد دورها الفنانة نور، أثناء حديثها مع ولاء أبو الهناء وتلعب دورها سلمى أبو ضيف، خلال جلوسهما بغرفة المستشفى، وتحدثت الأخيرة عن راحتها النفسية وهي موجودة هناك، كما أن الأولى أشادت بملاحظات الأطباء على تطور حالتها، حيث أن «ولاء» دخلت المستشفى من أجل علاجها من الإدمان.

الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي

وتوالت أحداث الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، حيث اجتمع بليغ أبو الهنا ويلعب دوره الفنان خالد النبوي رفقة عائلته في غرفة السفرة، التي تفصل بين العائلتين، وقدم لهم ورق الضد الذي يثبت حقه في الميراث، ودارت الأحاديث بينهم، ولكن فوجئ بـ «يسرية» التي تجسد دورها وفاء عامر، ترفض التفاهم في أمر الميراث، ودافع طارق أبو النجا الذي يجسد دوره نور النبوي عن عمه، لترد «يسرية»: «أنت بتيجي مع الغريب على أمك».

وفي الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، قدم بليغ أبو الهنا، لزوجة أخيه «يسرية» أوراقًا تثبت أن هناك زوجة ثانية لأخيه، بعد أن سألته عن مصدر الورق الذي يثبت حقه في الميراث، لتدخل في حالة من الصدمة قائلة: «لا لا ده كداب.. ده مايعملش كده.. ده كان بيحبني».

وفي لقاء بين عمرو أبو الهنا الذي يؤدي دوره شريف حافظ وعمه «بليغ»، في الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، تحدث الأول فيه عن ندمه في محاولته التخلص من عمه «بليغ»، ليرد عليه الأخير أنه فوجئ من فعلته: «أنت فاجئتني بالكلام ده يا عمرو».

مفاجأة في مسلسل راجعين يا هوى

وكشفت نهاية الحلقة 28 من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، عن حقيقة «رؤوف»، الذي اعترف بقيام عبدالله مختار، بإخفاء أدلة وفاة «أمين» و«فطين»، اللذان توفيا في حادث سيارة.