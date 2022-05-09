 أنوشكا: «تميزت في أداء سيدة الطبقة الأرستقراطية ودايما بحاول التجديد»

قالت الفنانة أنوشكا، التي جسدت دور «شريفة» في مسلسل راجعين ياهوى، إنها تقدم أدوارا مختلفة مثل باقي النجوم، فهي تحب التغيير، موضحة أنها تابعت آراء النقاد التي أكدت نجاحها في أداء أدوار سيدات الطبقات الأرستقراطية الميسرة الحال.

شخصية«شريفة» كانت طبيعية من أسرة بسيطة

وأوضحت «أنوشكا» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» أن شخصية شريفة التي قدمتها في مسلسل راجعين ياهوى، كانت طبيعية من أسرة بسيطة ولم يكن والدها مسؤولا كبيرة وتزوجت في وضع ميسور الحال، ولكن طريقتها في الحديث مختلفة، متابعة:«بتمنى التغيير وبحاول في كل مرة أقدم الدور بشكل مختلف وأعمل حاجات مختلفة عن شخصيتي الحقيقية وسعيدة بآراء الجمهور والنقاد المتوافقة معا في صالح مسلسل راجعين ياهوى».

أعمال الفنانة أنوشكا

وأشارت إلى أن الفنانة وفاء عامر زميلة عزيزة لها، وبدآ معا منذ زمن في فيلم تليفزيوني، وعمل فني مع الفنان عزت العلايلي ومن إخراج يوسف إبراهيم، وعلى الصعيد الإنساني هناك احترام متبادل وتواصل بينهما: «بنختلف في نقطتين هي بتحب الطبخ طول الوقت، وأنا بعمل دايت لأني بتأثر بأي زيادة في الأكل فورا».

وأضافت أن كواليس مسلسل راجعين ياهوى بدأت متأخرة بسبب ظروف الإنتاج: «كنا بنشتغل 17 ساعة متواصلين يوميا، وقدمنا مجهود كبير، وكذلك كل فريق العمل عشان نقدم أفضل منتج نهائي للجمهور والحمد لله قدرنا نحقق ده».