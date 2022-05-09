أنوشكا: «وفاء عامر ملهاش آخر.. ومبسوطة برأي الناس في راجعين يا هوى»

قالت الفنانة أنوشكا، إنها حريصة على تنويع أعمالها لتشمل الطبقة الأرستقراطية أحيانا، وفي بعض الأوقات تقدم شخصية من الطبقة المتوسطة، وهو ما ظهر في مسلسل راجعين يا هوى، من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، لافتة إلى أنها سعيدة بآراء الناس في المسلسل.

وأضافت «أنوشكا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الإثنين، وتقدمه رضوى حسن وجاسمين طه، أن المسلسل شهد كيمياء خاصة بينها وبين الفنانة وفاء عامر التي قدمت دور يسرية، مبينة أنه كان هناك اتفاق بينهما للعمل معا في مسلسل قبل راجعين يا هوى، ولكن التوقيتات تضاربت لذا تأجل اللقاء حتى هذا العمل.

صداقة قوية تجمع أنوشكا بوفاء عامر

وتابعت: «على الصعيد الإنساني مع الفنانة وفاء عامر فيه زمالة بينا وصداقة قوية، وهي جدعنة ملهاش أول ولا آخر، وبتحب تطبخ طول الوقت، وأنا طول الوقت عاملة دايت عشان بتخن على الريحة، وإحنا الاتنين عكس بعض».

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

وشاركت الفنانة أنوشكا هذا العام في مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، وفاء عامر، وقصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة الذي قدم عدة أعمال منها ليالي الحلمية، وآرابيسك بطولة الفنان صلاح السعدني.