أخبار البورصة المصرية.. هل هناك تراجع في المؤشر الرئيسي؟

شهدت أخبار البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، تراجعا جماعيا، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 1.82% عند مستوى 11906.72 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.05% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1861.06 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2832.99 نقطة بتراجع نسبته 1.01%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 0.96%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.96%، ليغلق الجلسة عند 1897.74 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.08 مليار جنيه، من خلال التداول على 404 مليون سهم، وتنفيذ 41.951 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 36 سهمًا، وانخفض 93 سهمًا، واستقر 64 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 6.5 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 711.915 مليار جنيه، بخسائر 6.5 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 12.3 مليون جنيه للعرب، و133.6 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء، بصافي 146 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعا بأكثر من 202 نقطة بعد أن فقد مكاسبه الصباحية مدفوعا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي 11200، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر بنهاية التعاملات.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، قد يستعيد المؤشر مستوى 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة بالرغم من خسائره، وأغلق متراجعا، بضغط من الاداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة، يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1900 نقطة، وفي حالة عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني 1800 نقطة.