البورصة المصرية ترتفع في بداية التداولات.. و«السوقي» يربح 3.9 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في مستهل جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.05% إلى مستوى 11114.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.09%، عند مستوى 1882.59 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.09%، مع بداية التداولات عند مستوى 2864.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.14% عند مستوى 1918.95 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداول، وقت كتابة التقرير 104 ملايين جنيه، من خلال التداول على 16.3 مليون سهم عبر تنفيذ 1291 ألف صفقة، كما جرى التداول على 107 أسهم، ارتفع 15 منها، فيما انخفض سهما واحد فقط واستقر 91 دون تغيير، بينما بلغت مكاسب رأس المال السوقي في البورصة المصرية، منتصف التعاملات نحو 3.9 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 722,462 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يتجه لمقاومة 11200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤشر البورصة الثلاثيني بهذا الأداء الإيجابي يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة، مدعوما باستقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة.

المؤشر السبعيني يتجه نحو مستوى 1900 نقطة

ويتوقع «عيد»، أن يحافظ المؤشر السبعيني على مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة، متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1900 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1860 نقطة.