تراجع مؤشرات البورصة المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

شهدت أخبار البورصة المصرية، تراجعا جماعيا في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.68% إلى مستوى 10972.21 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.14%، عند مستوى 1871.36 نقطة.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.25%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.25%، مع بداية التداولات عند مستوى 2843.85 نقطة، كما هبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.23% عند مستوى 1905.47 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداول، وقت كتابة التقرير 74.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 28.3 مليون سهم عبر تنفيذ 3.793 ألف صفقة، كما جرى التداول على 138 سهما، ارتفع 10 منها، فيما انخفض 26 واستقر 102 دون تغيير، بينما بلغت خسائر رأس المال السوقي في البورصة المصرية، في منتصف التعاملات نحو 2.9 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 742.914 مليار جنيه.

اجتماع البنك المركزي

وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري المقرر عقده في 19 مايو الحالي، بشأن تحديد سعر الفائدة، وذلك بعد أن قرر البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.

اجتماع لجنة السياسة النقدية في موعدها

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في موعدها المقرر 19 مايو الحالي، لبحث أسعار الفائدة، حيث تجتمع اللجنة كل 6 أسابيع، ويتم الإعلان عن مواعيد الاجتماع مع بداية كل عام عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

انقضاء الإجازات

وتأتي تداولات جلسة اليوم، بعد انقضاء اجازات عيد العمال والفطر، التي استمرت لمدة 5 أيام من يوم الأحد 1 مايو وحتى الخميس 5 مايو 2022.