مزاد علني لبيع سيارات وتكاتك لجهات حكومية بـ«الشرقية» 22 مايو الحالي

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادا علنيا لبيع سيارات ملاكي وميكروباص ونقل وموتوسيكلات وتكاتك مملوكة لجهات حكومية بمحافظة الشرقية، يوم الأحد الموافق 22 مايو المقبل في القاعة الرئيسية لنادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم، ونادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط في القاهرة.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عبر موقعها الرسمي، أن قائمة السيارات المدرجة للعرض في جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق لـ 22 مايو الحالي تتنوع بين سيارات ملاكي بي إم دبليو ومرسيدس وهوندا وفيات ونصر شاهين وجيب شيروكي وميستوبيشي لانسر وهيواندي ولادا وتويوتا ودايو ونيسان وجي إم سي وتيجو وشيري إلى جانب مجموعة من التكاتك والموتسيكيلات من ماركات وطرازات مختلفة.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

وأشارت الخدمات الحكومية إلى أن قيمة كراسة الشروط لا تزيد على 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة في شارع التحرير بحي الدقي بمحافظة الجيزة بينما تصل قيمة تأمين دخول المزاد العلني نحو 10 آلاف جنيه يتم استردادها عقب انتهاء المزاد العلني في حالة عدم الرسو بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد العلني على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يوما فقط.

البطاقة الضريبية والسجل التجاري شروط دخول المزاد

وحددت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية شروط البيع بالمزاد العلني في جلسة الأحد 22 مايو الحالي، إذ شددت على توافر البطاقة الضريبية والسجل التجاري عند شراء السيارات أو التكاتك والمتوسيكيلات، كما يمكن للراغبين في دخول المزاد من معاينة السيارات المدرجة في جلسة مزاد الأحد 22 مايو الحالي في الساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك، والتي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية.